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Азербайджан начал реализацию новых проектов оптических спутников наблюдения с израильскими компаниями

Азербайджан начал реализацию новых проектов оптических спутников наблюдения с израильскими компаниями Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта совместно с израильскими компаниями приступило к реализации новых проектов оптических спутников наблюдения.
ИКТ
11 мая 2023 г. 13:38
Азербайджан начал реализацию новых проектов оптических спутников наблюдения с израильскими компаниями

Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта совместно с израильскими компаниями приступило к реализации новых проектов оптических спутников наблюдения.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления "Азеркосмос" Самаддин Асадов во время обсуждения законопроекта "О космической деятельности" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Асадов отметил, что у Азербайджана будут спутники очень высокого разрешения: "Это послужит повышению нашей безопасности и обороноспособности. Мы планируем вывести первый спутник по проекту Azersky 2 на орбиту в 2025 году. Скорее всего, мы по-прежнему будем использовать иностранные компании для выведения спутников на орбиту. Потому что сейчас для Азербайджана разработка собственных спутников - сложная тема. В ближайшем будущем это не представляется возможным. Но на начальном этапе мы займемся подготовкой спутников и их сборкой”.

По его словам, в 2027 году отечественными специалистами планируется подготовить и вывести спутники на орбиту.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İsrail şirkətləri ilə yeni optik müşahidə peyk layihələrinin icrasına başlayıb

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