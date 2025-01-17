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Азербайджан может экспортировать IT-услуги в США, Европу и Ближний Восток

Азербайджан может экспортировать IT-услуги в США, Европу и Ближний Восток Развитие сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в области информационных технологий (IT) позволит удовлетворить потребности местного рынка и открыть перспективы экспорта IT-услуг в США, Европу и Ближний Восток.
ИКТ
17 января 2025 г. 13:05
Азербайджан может экспортировать IT-услуги в США, Европу и Ближний Восток

Развитие сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в области информационных технологий (IT) позволит удовлетворить потребности местного рынка и открыть перспективы экспорта IT-услуг в США, Европу и Ближний Восток.

Об этом Report сказал президент Пакистано-Азербайджанской палаты экономического сотрудничества (PAKAZCHAM) Хуррам Джаваид Бхатти.

"Несколько пакистанских IT-компаний уже начали работать в Азербайджане, предлагая услуги в области кибербезопасности и аутсорсинга. Потенциал для привлечения новых компаний остается значительным. Это не только удовлетворит спрос на внутреннем рынке, но и позволит экспортировать услуги из Азербайджана за рубеж", - отметил он.

Бхатти напомнил, что между Агентством инноваций и цифрового развития Азербайджана и Комиссией по науке и технике в целях устойчивого развития стран Юга (COMSATS), штаб-квартира которой расположена в Исламабаде, подписан меморандум о сотрудничестве в области IT-обучения. "Эта инициатива поможет усовершенствовать знания азербайджанской молодежи в сфере аутсорсинговых IT-услуг, поможет увеличить возможности занятости и экспортный потенциал страны, а также внесет вклад в развитие IT-сектора Азербайджана", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ABŞ-yə informasiya texnologiyaları xidmətləri ixrac edə bilər

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