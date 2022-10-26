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Азербайджан изучает южнокорейский опыт парка высоких технологий

Азербайджан изучает южнокорейский опыт парка высоких технологий Проект "Программа эксплуатации Парка высоких технологий в Азербайджане: применение и наращивание потенциала", являясь продолжением сотрудничества с южнокорейским Институтом научно-технической политики (STEPI), нацелен на изучение и применение корейского о
ИКТ
26 октября 2022 г. 11:19
Азербайджан изучает южнокорейский опыт парка высоких технологий

Проект "Программа эксплуатации Парка высоких технологий в Азербайджане: применение и наращивание потенциала", являясь продолжением сотрудничества с южнокорейским Институтом научно-технической политики (STEPI), нацелен на изучение и применение корейского опыта в этих областях, охватывая характерные для технопарков направления - трансфер и коммерциализацию технологий, стартап-инкубацию.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель проекта Программы азербайджано-корейского инновационного партнерства, главный научный сотрудник STEPI Эун Джу Ким во время выступления на форуме, проходящем в рамках проекта в Азербайджанском техническом университете в Баку.

Выступая на церемонии открытия форума, гостья рассказала о возможностях, которые представит проект, охватывающий 2022-2024 годы. Она также отметила, что делегация представителей университетов и госструктур Южной Кореи находится в Баку с целью ознакомления с высшими учебными заведениями, научными и инновационными центрами, действующими в Азербайджане.

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Версия на английском языке Azerbaijan studying South Korea's high-tech park experience
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyalar parkı təcrübəsini öyrənir

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