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Азербайджан избран зампредом Сети регуляторов электросвязи

Азербайджан избран зампредом Сети регуляторов электросвязи Азербайджан избран зампредом Сети регуляторов электросвязи стран Восточного партнерства
ИКТ
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3 июля 2020 г. 14:58
Азербайджан избран зампредом Сети регуляторов электросвязи

15-е пленарное заседание Сети регуляторов электросвязи стран "Восточного партнерства" (EaPeReg) состоялось в онлайн-формате в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство. 

В заседании приняли участие 45 участников – представители регуляторных структур электросвязи из 18 стран (6 стран "Восточного партнерства" и Швеции, Ирландии, Германии, Польши, Португалии, Хорватии, Венгрии, Чехии, Латвии, Литвы, Румынии, Македонии), а также Международного союза электросвязи, Европейской комиссии, Всемирного банка и консалтинговой компании Ernst & Young.

Видеомероприятие вступительной речью открыл заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде. В первую очередь он отметил важность проведения мероприятия. Заместитель министра также напомнил, что на саммите "Восточного партнерства", который был проведен 18 июня в формате видеоконференции, президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан – активный партнер "Восточного партнерства", а сотрудничество с Европейским Союзом является одним из главных приоритетов внешней политики страны.  

Затем состоялись обсуждения деятельности EaPeReg за первое полугодие 2020 года, докладов рабочих групп экспертов, оценки независимости регуляторов связи и других вопросов.   

Кроме того, был заслушан ряд предложений, обсужденных председателями рабочих групп по расширению деятельности Сети, были даны определенные рекомендации.

В завершение мероприятия было принято предварительное решение провести очередное пленарное заседание EaPeReg в Польше осенью.  

Отметим, что в соответствии с правилами EaPeReg, Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики было избрано заместителем председателя Сети на 2020 год и будет руководить текущей деятельностью Сети до конца года. В качестве заместителя председателя министерство руководило организационными вопросами и проведением в стране пленарного заседания EaPeReg.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “Şərq Tərəfdaşlığı” ölkələrinin Telekommunikasiya Tənzimləyiciləri Şəbəkəsinin sədr müavini seçilib

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