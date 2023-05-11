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Азербайджан инвестировал в спутниковые проекты около 700 млн манатов

Азербайджан инвестировал в спутниковые проекты около 700 млн манатов
ИКТ
11 мая 2023 г. 13:35
Азербайджан инвестировал в спутниковые проекты около 700 млн манатов

Азербайджан инвестировал около 700 млн манатов в три спутниковых проекта.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов во время обсуждения законопроекта "О космической деятельности" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, 85% этих затрат сформировано за счет кредитов международных банков.

"Срок эксплуатации Azerspace-1 предположительно должен был составить 15 лет. При экономном использовании топлива возможно несколько увеличить срок эксплуатации. Мы увеличили этот срок до 16 лет и 9 месяцев и сможем увеличить до 17 лет, если будем использовать его более экономно. Спутник Azerspace-2 был запущен в 2018 году и срок его эксплуатации рассчитан на 20 лет. Он будет работать до 2038 года. В ближайшее время наша прибыль в валюте превысит 1-1,5 млрд манатов", - сказал С.Асадов.

Глава Космического агентства отметил, что количество спутников Азербайджана неуклонно растет: "Запуск спутников регулируется на международном уровне Международным союзом электросвязи ООН".

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Версия на английском языке Azerbaijan invests about $412M in satellite projects
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan peyk layihələrinə təxminən 700 milyon manat investisiya yatırıb

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