Азербайджан инвестировал в спутниковые проекты около 700 млн манатов

Азербайджан инвестировал около 700 млн манатов в три спутниковых проекта.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов во время обсуждения законопроекта "О космической деятельности" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, 85% этих затрат сформировано за счет кредитов международных банков.

"Срок эксплуатации Azerspace-1 предположительно должен был составить 15 лет. При экономном использовании топлива возможно несколько увеличить срок эксплуатации. Мы увеличили этот срок до 16 лет и 9 месяцев и сможем увеличить до 17 лет, если будем использовать его более экономно. Спутник Azerspace-2 был запущен в 2018 году и срок его эксплуатации рассчитан на 20 лет. Он будет работать до 2038 года. В ближайшее время наша прибыль в валюте превысит 1-1,5 млрд манатов", - сказал С.Асадов.

Глава Космического агентства отметил, что количество спутников Азербайджана неуклонно растет: "Запуск спутников регулируется на международном уровне Международным союзом электросвязи ООН".