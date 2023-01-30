Азербайджан и Венгрия наладят сотрудничество в сфере космических исследований

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерство иностранных дел и торговли Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере космических исследований и космической деятельности в мирных целях.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерство иностранных дел и торговли Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере космических исследований и космической деятельности в мирных целях.

Как сообщает Report, документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Подписание состоялось 30 января после завершения в Будапеште встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе.