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Азербайджан и Венгрия наладят сотрудничество в сфере космических исследований

Азербайджан и Венгрия наладят сотрудничество в сфере космических исследований Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерство иностранных дел и торговли Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере космических исследований и космической деятельности в мирных целях.
ИКТ
30 января 2023 г. 19:02
Азербайджан и Венгрия наладят сотрудничество в сфере космических исследований

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерство иностранных дел и торговли Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере космических исследований и космической деятельности в мирных целях.

Как сообщает Report, документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Подписание состоялось 30 января после завершения в Будапеште встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Macarıstanla kosmik əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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