Азербайджан и Узбекистан обсуждают совместные проекты в IT сфере

Азербайджан и Узбекистан ведут активные переговоры о развитии сотрудничества в области информационных технологий.

Азербайджан и Узбекистан ведут активные переговоры о развитии сотрудничества в области информационных технологий.

Об этом в интервью Report сообщил первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Олег Пекось.

"В рамках углубления двустороннего сотрудничества в сфере поддержки стартапов и цифровых инноваций IT Park Uzbekistan и Sabah.Hub ведутся активные переговоры по созданию совместного IT-хаба, который станет платформой для поддержки совместных стартапов и инновационных проектов, проведения обучающих и акселерационных программ с участием экспертов двух стран и проведения совместных хакатонов, стартап-уикендов и демо-дней, направленных на выявление перспективных проектов и их продвижение на международные рынки", - сказал он.

Олег Пекось подчеркнул, что венчурное подразделение IT Park Uzbekistan - IT Park Ventures - открыто к сотрудничеству с азербайджанскими венчурными фондами и институциональными инвесторами. В фокусе - софинансирование стартапов, проходящих совместные акселерационные программы, а также разработка совместных инвестиционных инструментов, включая фонд соинвестирования (co-investment fund), ориентированный на экспортно-ориентированные проекты и участие в международных инвестиционных раундах. Такие инициативы позволят стартапам из Азербайджана и Узбекистана привлекать синдикаты инвесторов как из двух стран, так и с третьих рынков.

По его словам, стороны также уже определили конкретные направления, где диалог может перейти в практическую реализацию. Одним из таких направлений он назвал внедрение технологии MyID Palm - биометрической системы на основе вен ладони.

"Азербайджан и Узбекистан обладают большим потенциалом для практического сотрудничества в сфере цифровых технологий, и уже сейчас можно выделить конкретные направления, где этот диалог мог бы перейти в конкретные действия. Одним из приоритетных проектов может стать внедрение технологии MyID Palm - биометрической системы на основе вен ладони, которая уже используется в Узбекистане для бесконтактной идентификации и оплаты. Данное решение особенно актуально для точек массового взаимодействия с населением. Например, в общественном транспорте, медицине и образовании", - добавил Пекось.

Он подчеркнул, что предлагается запустить совместный пилотный проект в Баку с возможностью дальнейшего масштабирования. Узбекистан готов предоставить технологию и проверенные подходы, тогда как Азербайджану предстоит интегрировать ее с собственной платформой цифровой идентификации и электронной подписи SIMA. "Ключевым этапом станет совместная работа над обеспечением технической совместимости, включая вопросы хранения и защиты данных. Такой проект способен заложить прочную основу для расширения цифрового сотрудничества и обмена технологическими решениями между двумя странами", - добавил Олег Пекось.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.