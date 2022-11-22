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Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в борьбе с поддельными IMEI-кодами

Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в борьбе с поддельными IMEI-кодами ООО AzInTelecom при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и Республиканский центр управления телекоммуникационными сетями Узбекистана подписали меморандум.
ИКТ
22 ноября 2022 г. 11:21
Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в борьбе с поддельными IMEI-кодами

ООО AzInTelecom при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и Республиканский центр управления телекоммуникационными сетями Узбекистана подписали меморандум.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, меморандум предусматривает организацию совместной деятельности в сфере регистрации мобильных устройств.

Документ был подписан по итогами встречи руководителей министерства развития информационных технологий и коммуникаций, Генпрокуратуры и министерства внутренних дел Узбекистана, государственного унитарного предприятия "Республиканский центр управления телекоммуникационными сетями Узбекистана" и компании "Центр информационных технологий".

Наряду с подписанием меморандума об организации совместной деятельности в сфере регистрации мобильных устройств, принято решение о создании соответствующей рабочей группы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Uzbekistan to cooperate in fighting fake IMEI-codes
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan saxta IMEI kodlarına qarşı birgə mübarizə aparacaq

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