Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в борьбе с поддельными IMEI-кодами

ООО AzInTelecom при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и Республиканский центр управления телекоммуникационными сетями Узбекистана подписали меморандум.

ООО AzInTelecom при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и Республиканский центр управления телекоммуникационными сетями Узбекистана подписали меморандум.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, меморандум предусматривает организацию совместной деятельности в сфере регистрации мобильных устройств.

Документ был подписан по итогами встречи руководителей министерства развития информационных технологий и коммуникаций, Генпрокуратуры и министерства внутренних дел Узбекистана, государственного унитарного предприятия "Республиканский центр управления телекоммуникационными сетями Узбекистана" и компании "Центр информационных технологий".

Наряду с подписанием меморандума об организации совместной деятельности в сфере регистрации мобильных устройств, принято решение о создании соответствующей рабочей группы.