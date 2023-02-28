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Азербайджан и Украина обсудили перспективы развития сотрудничества в области инноваций

Азербайджан и Украина обсудили перспективы развития сотрудничества в области инноваций Азербайджан и Украина обсудили перспективы развития сотрудничества в области электронного правительства и инноваций.
ИКТ
28 февраля 2023 г. 10:59
Азербайджан и Украина обсудили перспективы развития сотрудничества в области инноваций

Азербайджан и Украина обсудили перспективы развития сотрудничества в области электронного правительства и инноваций.

Как сообщает Report, заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов провел встречу с находящимися с визитом Азербайджане депутатами Верховной Рады Украины, сопредседателем группы дружбы Украина-Азербайджан Владимиром Крейденко, членами группы дружбы Антоном Швачко и Николаем Галушко.

На встрече были обсуждены текущая ситуация и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в области транспортной инфраструктуры, грузоперевозок по Среднему коридору, электронного правительства и инноваций.

Гумметов проинформировал украинских парламентариев о проектах транспортной инфраструктуры, реализуемых на освобожденных территориях, в том числе о проделанной работе по Зангезурскому коридору.

Во встрече также принял участие депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы азербайджано-украинских межпарламентских связей Руфат Гулиев.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Ukraine mull co-op prospects in innovation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ukrayna innovasiyalar sahəsində əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

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