Азербайджан и Украина обсудили перспективы развития сотрудничества в области инноваций

Азербайджан и Украина обсудили перспективы развития сотрудничества в области электронного правительства и инноваций.

Азербайджан и Украина обсудили перспективы развития сотрудничества в области электронного правительства и инноваций.

Как сообщает Report, заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов провел встречу с находящимися с визитом Азербайджане депутатами Верховной Рады Украины, сопредседателем группы дружбы Украина-Азербайджан Владимиром Крейденко, членами группы дружбы Антоном Швачко и Николаем Галушко.

На встрече были обсуждены текущая ситуация и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в области транспортной инфраструктуры, грузоперевозок по Среднему коридору, электронного правительства и инноваций.

Гумметов проинформировал украинских парламентариев о проектах транспортной инфраструктуры, реализуемых на освобожденных территориях, в том числе о проделанной работе по Зангезурскому коридору.

Во встрече также принял участие депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы азербайджано-украинских межпарламентских связей Руфат Гулиев.