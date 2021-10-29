Азербайджан и Турция создадут совместный технопарк в Баку

В Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана состоялась встреча между делегацией во главе с заместителем министра Ровшаном Рустамовым и заместителем министра промышленности и технологий Турции Четином Али Донмезом.

В Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана состоялась встреча между делегацией во главе с заместителем министра Ровшаном Рустамовым и заместителем министра промышленности и технологий Турции Четином Али Донмезом.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече состоялся широкий обмен мнениями по созданию в Баку совместного технопарка.

В связи с развитием экосистемы стартапов в нашей стране достигнута также договоренность об изучении опыта турецкой стороны в этой области.

На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с фестивалем авиации и космических технологий Teknofest, который планируется провести в Баку в 2022 году.