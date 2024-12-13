Азербайджан и Турция планируют в 2025 году интеграцию систем цифрового документооборота

18:01

В 2025 году планируется интеграция систем цифрового документооборота между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития Рашад Халыгов на мероприятии, посвященного итогам работы ведомства.

По словам Халыгова, интеграция позволит государственным и частным организациям Азербайджана отправлять документы в учреждения Турции с использованием электронной подписи.

"Мы активно расширяем проекты в рамках концепции безбумажного правительства. Уже сейчас несколько государственных органов внедрили цифровые проекты. Например, процесс поступления в высшие учебные заведения полностью переведен в цифровой формат через портал, разработанный Министерством науки и образования", - отметил он.

Кроме того, Халыгов подчеркнул, что в ближайшие годы планируется запуск принципа "ноль документов" на портале госзакупок и на платформах Министерства труда и социальной защиты населения, связанных с трудоустройством.