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Азербайджан и Турция планируют в 2025 году интеграцию систем цифрового документооборота

Азербайджан и Турция планируют в 2025 году интеграцию систем цифрового документооборота 18:01
ИКТ
13 декабря 2024 г. 18:28
Азербайджан и Турция планируют в 2025 году интеграцию систем цифрового документооборота

В 2025 году планируется интеграция систем цифрового документооборота между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития Рашад Халыгов на мероприятии, посвященного итогам работы ведомства.

По словам Халыгова, интеграция позволит государственным и частным организациям Азербайджана отправлять документы в учреждения Турции с использованием электронной подписи.

"Мы активно расширяем проекты в рамках концепции безбумажного правительства. Уже сейчас несколько государственных органов внедрили цифровые проекты. Например, процесс поступления в высшие учебные заведения полностью переведен в цифровой формат через портал, разработанный Министерством науки и образования", - отметил он.

Кроме того, Халыгов подчеркнул, что в ближайшие годы планируется запуск принципа "ноль документов" на портале госзакупок и на платформах Министерства труда и социальной защиты населения, связанных с трудоустройством.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Türkiye plan to integrate digital document management systems in 2025
Версия на азербайджанском языке Rəşad Xalıqov: "Azərbaycan Türkiyə ilə rəqəmsal sənəd dövriyyələrinin inteqrasiyasını planlaşdırır"

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