Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области кибербезопасности

Между Азербайджаном и Турцией обсуждены вопросы сотрудничества в области кибербезопасности, “правительственного облака” и развития человеческого капитала.

Между Азербайджаном и Турцией обсуждены вопросы сотрудничества в области кибербезопасности, “правительственного облака” и развития человеческого капитала.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Министр Рашад Набиев провел встречу с главой Офиса цифровой трансформации Администрации президента Турции Али Таха Кочем. На встрече было отмечено, что Министерство цифрового развития и транспорта успешно сотрудничает с Офисом цифровой трансформации.