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Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области кибербезопасности

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области кибербезопасности Между Азербайджаном и Турцией обсуждены вопросы сотрудничества в области кибербезопасности, “правительственного облака” и развития человеческого капитала.
ИКТ
11 июня 2022 г. 17:44
Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области кибербезопасности

Между Азербайджаном и Турцией обсуждены вопросы сотрудничества в области кибербезопасности, “правительственного облака” и развития человеческого капитала.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Министр Рашад Набиев провел встречу с главой Офиса цифровой трансформации Администрации президента Турции Али Таха Кочем. На встрече было отмечено, что Министерство цифрового развития и транспорта успешно сотрудничает с Офисом цифровой трансформации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə kibertəhlükəsizlik üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

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