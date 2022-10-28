Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в технологической сфере

Представители ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерства оборонной промышленности Турции обсудили перспективы сотрудничества в технологической сфере.

Представители ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерства оборонной промышленности Турции обсудили перспективы сотрудничества в технологической сфере.

Как сообщили Report в министерстве цифрового развития и транспорта, встреча была организована председателем правления общественного объединения "Азербайджанская ассоциация организаций кибербезопасности" Рахидом Алекперли в административном здании ООО AzInTelecom.

На встрече присутствовали начальник отдела систем кибербезопасности Министерства оборонной промышленности Турции Ахмет Бахадыр Бюльбюль, руководитель кластера кибербезопасности Турции Альпаслан Кесиджи и координатор по развитию кластера кибербезопасности Турции Чагры Эртугрул, директор департамента информационной безопасности AzInTelecom Садик Ёлчуев, сотрудники учреждения.

В ходе переговоров представители AzInTelecom сообщили, что компания недавно начала предоставлять услуги по информационной безопасности, и отметили, что они расширяют сотрудничество в этой области и принимают меры по представлению клиентам передовых и качественных технологий.