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Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в технологической сфере

Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в технологической сфере Представители ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерства оборонной промышленности Турции обсудили перспективы сотрудничества в технологической сфере.
ИКТ
28 октября 2022 г. 15:49
Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в технологической сфере

Представители ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерства оборонной промышленности Турции обсудили перспективы сотрудничества в технологической сфере.

Как сообщили Report в министерстве цифрового развития и транспорта, встреча была организована председателем правления общественного объединения "Азербайджанская ассоциация организаций кибербезопасности" Рахидом Алекперли в административном здании ООО AzInTelecom.

На встрече присутствовали начальник отдела систем кибербезопасности Министерства оборонной промышленности Турции Ахмет Бахадыр Бюльбюль, руководитель кластера кибербезопасности Турции Альпаслан Кесиджи и координатор по развитию кластера кибербезопасности Турции Чагры Эртугрул, директор департамента информационной безопасности AzInTelecom Садик Ёлчуев, сотрудники учреждения.

В ходе переговоров представители AzInTelecom сообщили, что компания недавно начала предоставлять услуги по информационной безопасности, и отметили, что они расширяют сотрудничество в этой области и принимают меры по представлению клиентам передовых и качественных технологий.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Turkiye mull cooperation prospects in technology
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə texnoloji sahədə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

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