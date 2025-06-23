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Азербайджан и Турция могут создать совместную модель применения ИИ в финансовой сфере

Азербайджан и Турция могут создать совместную модель применения ИИ в финансовой сфере Азербайджан и Турция могут создать совместную модель применения искусственного интеллекта в финансовой сфере.
ИКТ
23 июня 2025 г. 14:15
Азербайджан и Турция могут создать совместную модель применения ИИ в финансовой сфере

Азербайджан и Турция могут создать совместную модель применения искусственного интеллекта в финансовой сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Кредитного бюро Турции Оркун Дениз во время выступления на I Международной конференции по кредитной отчетности в Баку.

По его словам, инвестиции в GPU, необходимые для искусственного интеллекта в Азербайджане, могут быть реализованы на основе совместной модели: "Нет необходимости каждой компании, банку или финансовому учреждению отдельно приобретать GPU для искусственного интеллекта. Мы вкладываемся совместно и считаем эту модель более эффективной для страны. Этот подход может быть применен и в Азербайджане".

О. Дениз добавил, что Кредитное бюро уже предприняло конкретные шаги для широкой трансформации в области искусственного интеллекта: "Одним из первых шагов в этом направлении стала разработка стратегического видения и определение 375 случаев использования генеративного искусственного интеллекта ("use case")".

Он считает, что невозможно реализовать этот процесс только внутренними ресурсами: "С этой целью мы сотрудничаем с университетами, академиями, финтех-компаниями и инновационными центрами. Если кто-то предлагает хорошее решение, мы тестируем его как пилотный проект внутри бюро. Если оно окажется успешным, мы представляем это решение рынку как услугу".

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Версия на английском языке Azerbaijan, Türkiye may create joint model for application of AI in finance
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə maliyyə sahəsində süni intellektin tətbiqinə dair ortaq model yarada bilər

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