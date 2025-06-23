Азербайджан и Турция могут создать совместную модель применения ИИ в финансовой сфере

Азербайджан и Турция могут создать совместную модель применения искусственного интеллекта в финансовой сфере.

Азербайджан и Турция могут создать совместную модель применения искусственного интеллекта в финансовой сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Кредитного бюро Турции Оркун Дениз во время выступления на I Международной конференции по кредитной отчетности в Баку.

По его словам, инвестиции в GPU, необходимые для искусственного интеллекта в Азербайджане, могут быть реализованы на основе совместной модели: "Нет необходимости каждой компании, банку или финансовому учреждению отдельно приобретать GPU для искусственного интеллекта. Мы вкладываемся совместно и считаем эту модель более эффективной для страны. Этот подход может быть применен и в Азербайджане".

О. Дениз добавил, что Кредитное бюро уже предприняло конкретные шаги для широкой трансформации в области искусственного интеллекта: "Одним из первых шагов в этом направлении стала разработка стратегического видения и определение 375 случаев использования генеративного искусственного интеллекта ("use case")".

Он считает, что невозможно реализовать этот процесс только внутренними ресурсами: "С этой целью мы сотрудничаем с университетами, академиями, финтех-компаниями и инновационными центрами. Если кто-то предлагает хорошее решение, мы тестируем его как пилотный проект внутри бюро. Если оно окажется успешным, мы представляем это решение рынку как услугу".