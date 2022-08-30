Азербайджан и Турция интегрируют порталы электронного правительства

1 сентября в Турции состоится презентация интеграции турецкого портала электронного правительства e-devlet с азербайджанским порталом e-gov.

1 сентября в Турции состоится презентация интеграции турецкого портала электронного правительства e-devlet с азербайджанским порталом e-gov.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Ульви Мехтиев.

"Интеграция состоялась в рамках сотрудничества с турецким офисом цифровой трансформации. Это означает, что если у гражданина Азербайджана во время поездки в Турцию запросят документ, выдаваемый государственной структурой Азербайджана, он сможет получить его через портал e-devlet или, наоборот, гражданину Турции потребуется какой-либо документ в Азербайджане, он сможет получить его через e-gov", - отметил он.