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Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере облачных решений

Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере облачных решений ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало меморандум с известной турецкой компанией Bulutistan, предоставляющей облачные услуги и решения.
ИКТ
11 августа 2022 г. 18:00
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере облачных решений

ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало меморандум с известной турецкой компанией Bulutistan, предоставляющей облачные услуги и решения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AzInTelecom.

Согласно меморандуму, предусматривается совместная деятельность по развитию облачных решений в Азербайджане и во всем регионе.

После подписания документа состоялось посещение дата-центра компании Equinix - одного из крупнейших международных операторов дата-центров, с которым сотрудничает компания Bulutistan.

В ходе визита представители AzInTelecom ознакомились с технологиями и процессами, используемыми при строительстве дата-центра, и обменялись идеями.

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