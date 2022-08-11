Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере облачных решений

ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало меморандум с известной турецкой компанией Bulutistan, предоставляющей облачные услуги и решения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на AzInTelecom.
Согласно меморандуму, предусматривается совместная деятельность по развитию облачных решений в Азербайджане и во всем регионе.
После подписания документа состоялось посещение дата-центра компании Equinix - одного из крупнейших международных операторов дата-центров, с которым сотрудничает компания Bulutistan.
В ходе визита представители AzInTelecom ознакомились с технологиями и процессами, используемыми при строительстве дата-центра, и обменялись идеями.