Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере облачных решений

ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало меморандум с известной турецкой компанией Bulutistan, предоставляющей облачные услуги и решения.

ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта подписало меморандум с известной турецкой компанией Bulutistan, предоставляющей облачные услуги и решения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AzInTelecom.

Согласно меморандуму, предусматривается совместная деятельность по развитию облачных решений в Азербайджане и во всем регионе.

После подписания документа состоялось посещение дата-центра компании Equinix - одного из крупнейших международных операторов дата-центров, с которым сотрудничает компания Bulutistan.

В ходе визита представители AzInTelecom ознакомились с технологиями и процессами, используемыми при строительстве дата-центра, и обменялись идеями.