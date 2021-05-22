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Азербайджан и США обсудили сотрудничество

Азербайджан и США обсудили сотрудничество Об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр Рашад Набиев
ИКТ
22 мая 2021 г. 12:35
Азербайджан и США обсудили сотрудничество

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев встретился с исполнительным директором и другими членами "Каспийского политического центра" США.

Как передает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр Рашад Набиев.

"Мы встретились с исполнительным директором и другими "Каспийского политического центра" США. Мы побеседовали о работе, проделанной в сфере транспорта в нашей стране, о проектах, реализуемых на освобожденных территориях, и о сотрудничестве с американскими компаниями", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan-US cooperation discussed
Версия на азербайджанском языке ABŞ və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib

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