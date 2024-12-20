Азербайджан и Румыния обсудили противодействие "дипфейкам"

17:12

Азербайджан обсудил с Румынией механизмы борьбы с "дипфейком" и дезинформацией.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности, в обсуждениях приняли участие начальник управления генерал-лейтенант Ильгар Мусаев и руководитель Национального института исследований и разработок в области информатики Румынии Адриан Виктор Вевера.

Стороны также обменялись мнениями о деятельности Международного центра кибердипломатии, разработки программ тренингов для руководителей, реализации проекта Cyber Polygon, одобренного программой НАТО, а также реализации ряда совместных проектов.

Напомним, что в апреле 2023 года между Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии был подписан Меморандум о взаимопонимании.