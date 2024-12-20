О нас

Азербайджан и Румыния обсудили противодействие "дипфейкам"

Азербайджан и Румыния обсудили противодействие "дипфейкам" 17:12
ИКТ
20 декабря 2024 г. 17:45
Азербайджан и Румыния обсудили противодействие дипфейкам

Азербайджан обсудил с Румынией механизмы борьбы с "дипфейком" и дезинформацией.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности, в обсуждениях приняли участие начальник управления генерал-лейтенант Ильгар Мусаев и руководитель Национального института исследований и разработок в области информатики Румынии Адриан Виктор Вевера.

Стороны также обменялись мнениями о деятельности Международного центра кибердипломатии, разработки программ тренингов для руководителей, реализации проекта Cyber Polygon, одобренного программой НАТО, а также реализации ряда совместных проектов.

Напомним, что в апреле 2023 года между Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Romania discuss countering "deepfakes"
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rumıniya ilə “deepfake”lə mübarizəni müzakirə edib

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
16 декабря 2024 г. 13:30
В двух районах Баку не будет газа
В двух районах Баку не будет газа
16 декабря 2024 г. 09:34
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
15 декабря 2024 г. 12:18
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
В Баку запущен новый автобусный маршрут
ФотоВ Баку запущен новый автобусный маршрут
15 декабря 2024 г. 10:56
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
19 декабря 2024 г. 12:12
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
16 декабря 2024 г. 17:14
Синоптики предупредили о сильном ветре
Синоптики предупредили о сильном ветре
14 декабря 2024 г. 15:16
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
18 декабря 2024 г. 19:23
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
19 декабря 2024 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi