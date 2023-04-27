Азербайджан и Румыния будут сотрудничать в области кибербезопасности

Между Азербайджаном и Румынией подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области кибербезопасности.

Между Азербайджаном и Румынией подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области кибербезопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности.

Делегация во главе с руководителем учреждения Ильгаром Мусаевым посетила Румынию, провела встречи с главой Национального управления кибербезопасности этой страны Даном Цимпеаном и другими официальными лицами. Были обсуждены возможные направления будущего сотрудничества.

Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области укрепления совместной деятельности команд CERT (Computer Emergency Response Team – группа реагирования на компьютерные инциденты), борьбы с киберугрозами, обмена информацией и опытом по инцидентам кибербезопасности.