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Азербайджан и Румыния будут сотрудничать в области кибербезопасности

Азербайджан и Румыния будут сотрудничать в области кибербезопасности Между Азербайджаном и Румынией подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области кибербезопасности.
ИКТ
27 апреля 2023 г. 11:59
Азербайджан и Румыния будут сотрудничать в области кибербезопасности

Между Азербайджаном и Румынией подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области кибербезопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности.

Делегация во главе с руководителем учреждения Ильгаром Мусаевым посетила Румынию, провела встречи с главой Национального управления кибербезопасности этой страны Даном Цимпеаном и другими официальными лицами. Были обсуждены возможные направления будущего сотрудничества.

Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области укрепления совместной деятельности команд CERT (Computer Emergency Response Team – группа реагирования на компьютерные инциденты), борьбы с киберугрозами, обмена информацией и опытом по инцидентам кибербезопасности.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Romania to cooperate in cyber security
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Rumıniya kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq edəcək

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