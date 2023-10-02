Азербайджан и Россия обсудили подготовку инженеров в космической сфере

Азербайджан и Россия обсудили подготовку нового поколения высококвалифицированных инженеров в космической сфере.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта.
Отмечается, что министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с генеральным директором "Роскосмоса" - Российской государственной корпорации по космической деятельности Юрием Борисовым, который прибыл в Баку для участия в 74-м Международном астронавтическом конгрессе.
На встрече обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.