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Азербайджан и Пакистан создадут учебные центры в области цифрового развития

Азербайджан и Пакистан создадут учебные центры в области цифрового развития Азербайджан и Пакистан создадут учебные центры в области цифрового развития.
ИКТ
22 февраля 2023 г. 19:47
Азербайджан и Пакистан создадут учебные центры в области цифрового развития

Азербайджан и Пакистан создадут учебные центры в области цифрового развития.

Как сообщает Report, об этом в своем Твиттере написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

Министр отметил, что на встрече с федеральным министром Совета по инвестициям Пакистана Чаудри Саликом Гусейном и государственным министром по вопросам нефти Мусадиком Масудом Маликом обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в области транспорта, ИКТ и инноваций.

На встрече состоялся обмен мнениями по осуществлению транзитных перевозок в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", увеличению пассажироперевозок воздушным транспортом и созданию центров обучения и инкубации в области цифрового развития.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Pakistan arasında rəqəmsal inkişaf sahəsində təlim mərkəzləri yaradılacaq

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