Азербайджан и Молдова провели переговоры в сфере ИКТ и инноваций

Азербайджан и Молдова провели переговоры в сфере ИКТ и инноваций.

Азербайджан и Молдова провели переговоры в сфере ИКТ и инноваций.

Как сообщает Report, об этом в Твиттере заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

"Мы встретились с делегацией во главе с заместителем премьер-министра Молдовы по вопросам цифровизации Юрием Цуркану, который находится с визитом в нашей стране. Мы обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой в области ИКТ, инноваций и кибербезопасности а также вопросы сотрудничества и обмена опытом в области ”Электронного правительства“, ”Умного города” и искусственного интеллекта, развития человеческого капитала в сфере ИКТ и инноваций", - отметил министр.