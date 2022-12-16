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Азербайджан и Молдова провели переговоры в сфере ИКТ и инноваций

Азербайджан и Молдова провели переговоры в сфере ИКТ и инноваций Азербайджан и Молдова провели переговоры в сфере ИКТ и инноваций.
ИКТ
16 декабря 2022 г. 20:05
Азербайджан и Молдова провели переговоры в сфере ИКТ и инноваций

Азербайджан и Молдова провели переговоры в сфере ИКТ и инноваций.

Как сообщает Report, об этом в Твиттере заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

"Мы встретились с делегацией во главе с заместителем премьер-министра Молдовы по вопросам цифровизации Юрием Цуркану, который находится с визитом в нашей стране. Мы обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой в области ИКТ, инноваций и кибербезопасности а также вопросы сотрудничества и обмена опытом в области ”Электронного правительства“, ”Умного города” и искусственного интеллекта, развития человеческого капитала в сфере ИКТ и инноваций", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Moldova arasında İT və innovasiyalar sahəsində danışıqlar aparılıb

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