​Азербайджан и Корея избрали сферу ИКТ приоритетным направлением сотрудничества

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В министерстве связи и высоких технологий (МСВТ) состоялась встреча с делегацией министерства стратегии и финансов Кореи, находящейся в стране с визитом в связи с разработкой стратегии партнерства с Азербайджаном.

Как сообщили Report в МСВТ, в ходе встречи заместитель министра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде отметил, что сфера ИКТ является приоритетным направлением будущего экономического развития страны, в том числе занимает основное место в Концепции развития "Азербайджан-2020: Взгляд в будущее".

Замминистра отметил, что в целях устойчивого развития и повышения конкурентоспособности сектора ИКТ, расширения производства экспортно-ориентированной продукции и услуг в стране ведутся целенаправленные работы по организации деятельности высокотехнологических парков, формированию электронного правительства. Он также подчеркнул пользу сотрудничества и изучения передового опыта Кореи в этих сферах.

Глава делегации министерства стратегии и финансов Кореи (МСФ), директор управления международного развития МСФ Хан Джунг, в свою очередь, заявил, что они придают большое значение сотрудничеству с Азербайджаном, что отражено в стратегии партнерства страны на 2016-2020 гг. В проект документа сфера ИКТ включена в качестве приоритетного направления.

Затем корейская делегация представила презентацию, состоялся обмен мнениями по проекту документа.