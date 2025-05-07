Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в сфере цифровой экономики

Между Азербайджаном и Китаем обсуждены возможности сотрудничества в направлении развития интернета вещей и цифровой экономики.

Между Азербайджаном и Китаем обсуждены возможности сотрудничества в направлении развития интернета вещей и цифровой экономики.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM) при Министерстве экономики.

На встрече в формате видеоконференции между исполнительным директором центра Фаризом Джафаровым и основателем и председателем Всемирной конвенции по интернету вещей (WIOTC) Хумингом Хе также состоялся обмен мнениями по вопросам, указанным в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном между двумя организациями в апреле в Пекине.

Стороны обсудили организацию совместной деятельности, приглашение заинтересованных сторон в Азербайджане к членству в WIOTC, осуществление обмена опытом в области интернета вещей и другие возможности сотрудничества в рамках развития цифровой экономики.