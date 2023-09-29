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Азербайджан и Китай обсудили развитие сотрудничества в сфере ИКТ

Азербайджан и Китай обсудили развитие сотрудничества в сфере ИКТ Азербайджан и Китай обсудили развитие сотрудничества в сфере ИКТ и цифрового развития.
ИКТ
29 сентября 2023 г. 10:54
Азербайджан и Китай обсудили развитие сотрудничества в сфере ИКТ

Азербайджан и Китай обсудили развитие сотрудничества в сфере ИКТ и цифрового развития.

Как передает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в социальной сети "Х".

"В ходе визита в Китай мы встретились с заместителем министра промышленности и информационных технологий Чжан Юньмином. Мы обсудили развитие сотрудничества между двумя странами в сфере ИКТ и цифрового развития", - написал министр.

Министр сообщил, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о создании китайскими компаниями в Азербайджане наукоемких производственных предприятий, организации совместных программ обмена и обучения.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, China mull development of ICT cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Çin İKT üzrə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsini müzakirə edib

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