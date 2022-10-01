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Азербайджан и Казахстан реализуют совместные проекты в цифровой сфере

Азербайджан и Казахстан реализуют совместные проекты в цифровой сфере Центр анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) Министерства экономики Азербайджана и казахстанская компания Tech Hub Limited подписали Меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству
ИКТ
1 октября 2022 г. 14:25
Азербайджан и Казахстан реализуют совместные проекты в цифровой сфере

Центр анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) Министерства экономики Азербайджана и казахстанская компания Tech Hub Limited подписали Меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

Документ предусматривает обмен опытом в области цифровой экономики и применения технологий четвертой промышленной революции, проведение совместных исследований, организацию обучения и мероприятий по цифровым решениям в сфере промышленности, реализацию совместных инициатив и проектов по искусственному интеллекту, Интернету вещей и мобильности.
Кроме того, 4SIM и Tech Hub Limited обсудили вопросы развития цифровой экономики, расширения взаимного сотрудничества в области финтеха и венчурного капитала.

В рамках поездки в Казахстан представители 4SIM ознакомились с международным финансовым центром "Астана".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Kazakhstan to implement joint projects in digital field
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Qazaxıstanla rəqəmsal sahədə birgə layihələr həyata keçirəcək

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