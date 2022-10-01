Азербайджан и Казахстан реализуют совместные проекты в цифровой сфере

Центр анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) Министерства экономики Азербайджана и казахстанская компания Tech Hub Limited подписали Меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.
Документ предусматривает обмен опытом в области цифровой экономики и применения технологий четвертой промышленной революции, проведение совместных исследований, организацию обучения и мероприятий по цифровым решениям в сфере промышленности, реализацию совместных инициатив и проектов по искусственному интеллекту, Интернету вещей и мобильности.
Кроме того, 4SIM и Tech Hub Limited обсудили вопросы развития цифровой экономики, расширения взаимного сотрудничества в области финтеха и венчурного капитала.
В рамках поездки в Казахстан представители 4SIM ознакомились с международным финансовым центром "Астана".