Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в области цифрового правительства

Делегация Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта приняла участие в Евразийском форуме "StrategEast: Государство и информационные технологии" (The StrategEast State and IT Eurasian Forum), проходившем в Казахстане. Как сообщает Report со ссылкой на министерство, целью мероприятия, проходившего в Алматы 7-8 ноября, была организация продуктивного диалога с участием лидеров ИТ-индустрии и представителей правительств стран Евразии. В рамках визита состоялись переговоры делегации Азербайджана с казахстанскими коллегами во главе с первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Канышем Тулеушиным и вице-министром труда и социальной защиты населения Ерболом Оспановым. Стороны обменялись мнениями по применению технических решений для цифровизации государственных услуг и изменении законодательно-правовой базы для этого. В Алматинском форуме приняли участие более 70 спикеров и в общей сложности более 200 человек. Присутствующие в качестве гостей представители США также поделились своим опытом. В ходе форума участники обменялись информацией о возможностях ИТ-сектора в странах Евразии, опыте каждой страны в этой области, а также отношениях между правительствами и ИТ-сектором.