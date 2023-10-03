Азербайджан и ИСЕСКО обсудили развитие сотрудничества в области искусственного интеллекта

Азербайджан и Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) обсудили развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта

Азербайджан и Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) обсудили развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

Как сообщили Report в министерстве цифрового развития и транспорта, министр Рашад Набиев провел встречу с генеральным директором ИСЕСКО Салимом Аль-Маликом, который находится с визитом в Баку для участия в 74-м Международном астронавтическом конгрессе.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития сотрудничества с ИСЕСКО в рамках инициатив, реализуемых в целях достижения устойчивого развития с применением передовых технологий в Азербайджане.