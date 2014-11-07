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    Азербайджан и Иран намерены подписать два новых документа

    Эти документы подразумевают сотрудничество в сфере почты и ИКТ

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Сегодня будет обсуждаться подписание двух межправительственных документов между Азербайджаном и Ираном".

    Как сообщает Report, об этом заявил сегодня министр связи и высоких технологий Али Аббасов на проходящей в Баку IV Национальной Выставке Филателии, организованной компанией "Азермарка" и Союзом Филателистов Азербайджана.

    По словам А.Аббасова, эти документы являются проектами соглашения о сотрудничестве между Ираном и Азербайджаном, один из которых касается почтовой сферы, другой - сферы информационно-коммуникационных технологий.

    Подписание документов будет обсуждаться с находящимся с визитом в Баку министром связи и информационных технологий Ирана Махмудом Ваези. 

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