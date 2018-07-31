Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в транспортной и телекоммуникационной сферах

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде представила Азербайджан на проходящей в Тегеране (Иран) 24-й Международной выставке электроники, компьютерной техники и электронной коммерции (ELECOMP).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в выставке приняли участие ИТ-компании из различных стран, в том числе Азербайджана. Отечественные ИКТ-компании продемонстрировали в Национальном павильоне Азербайджана свою продукцию и решения.

В рамках визита в Иран Рамин Гулузаде провел встречи с руководителем Аппарата президента Исламской Республики Иран Махмудом Ваези, министром дорог и градостроительства Аббас Ахмадом Ахунди и министром информационных и коммуникационных технологий Мохаммадом Джавадом Азери Джахроми.

На встрече с главой Аппарата президента ИРИ Махмудом Ваези были обсуждены вопросы совместного радиомониторинга мобильных сетей на приграничных территориях, сотрудничества в области предотвращения незаконной передачи трафика, координации вещания TV/FM-каналов, координации частотных ресурсов с целью предотвращения случаев интерференции. Стороны договорились о создании совместной комиссии для сотрудничества в этой области.

В ходе встречи с министром дорог и градостроительства были обсуждены такие вопросы, как устранение имеющихся трудностей в международных перевозках на погранично-пропускных пунктах Ирана, увеличение международных перевозок в рамках международного транспортного коридора Север-Юг.

А темой обсуждений на встрече с министром информационных и коммуникационных технологий Ирана стали вопросы обмена опытом в сфере развития телекоммуникаций, почты, экосистемы стартапов и т.д.

В рамках обсуждений ведущие иранские компании в сфере ИКТ были приглашены на международную выставку-конференцию Bakutel-2018.