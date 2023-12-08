Азербайджан и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по FM-радиовещанию

Азербайджан и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по координации частотных назначений по FM-радиовещанию.

Азербайджан и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по координации частотных назначений по FM-радиовещанию.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках визита в Ирак мы встретились с Али Хусейном аль-Муайедом, генеральным директором Комиссии по коммуникациям и СМИ. Обсудили координацию FM-радиостанций между двумя странами. Между правительствами подписан меморандум о взаимопонимании по координации частотных обозначений по FM-радиовещанию", - отметил он.