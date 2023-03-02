Азербайджан и ИБР обсудили расширение сотрудничества в сфере облачных технологий

Азербайджан и группа Исламского банка развития (ИБР) обсудили расширение сотрудничества в сфере облачных технологий.

Азербайджан и группа Исламского банка развития (ИБР) обсудили расширение сотрудничества в сфере облачных технологий.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в Twitter.

"Мы встретились с делегацией во главе с президентом группы Исламского банка развития Мухаммедом Сулейманом Аль-Джассером, который находится с визитом в нашей стране. Мы обсудили возможности расширения сотрудничества в области авиации, железнодорожного транспорта и облачных технологий, обменялись мнениями о приоритетных проектах, которые могут быть реализованы при финансовой поддержке банка", - написал министр.