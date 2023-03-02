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Азербайджан и ИБР обсудили расширение сотрудничества в сфере облачных технологий

Азербайджан и ИБР обсудили расширение сотрудничества в сфере облачных технологий Азербайджан и группа Исламского банка развития (ИБР) обсудили расширение сотрудничества в сфере облачных технологий.
ИКТ
2 марта 2023 г. 12:22
Азербайджан и ИБР обсудили расширение сотрудничества в сфере облачных технологий

Азербайджан и группа Исламского банка развития (ИБР) обсудили расширение сотрудничества в сфере облачных технологий.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в Twitter.

"Мы встретились с делегацией во главе с президентом группы Исламского банка развития Мухаммедом Сулейманом Аль-Джассером, который находится с визитом в нашей стране. Мы обсудили возможности расширения сотрудничества в области авиации, железнодорожного транспорта и облачных технологий, обменялись мнениями о приоритетных проектах, которые могут быть реализованы при финансовой поддержке банка", - написал министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan, IDB discuss expansion of cooperation in cloud technologies
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və ISDB bulud texnologiyaları üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

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