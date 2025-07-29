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Азербайджан и Хорватия обменялись опытом в сфере цифровой безопасности

Азербайджан и Хорватия обменялись опытом в сфере цифровой безопасности Азербайджан и Хорватия обменялись опытом в сфере цифровой безопасности
ИКТ
29 июля 2025 г. 16:50
Азербайджан и Хорватия обменялись опытом в сфере цифровой безопасности

В столице Хорватии Загребе под эгидой Совета Европы состоялся учебный визит "Практики защиты данных" в рамках проекта по продвижению профессионализма в медиа и свободы информации в Азербайджане (PRO-M-FEX).

Как сообщает Report, в образовательной поездке приняли участие представители различных государственных структур и гражданского общества.

В состав делегации вошли сотрудники Минцифры, Министерства юстиции, МИД, Аппарата омбудсмена, "ASAN xidmət", Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив, а также представители организаций гражданского общества.

В ходе визита азербайджанская сторона представила информацию о мероприятиях, реализуемых в рамках "Стратегии информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы", указа президента страны "Об утверждении Концепции цифрового развития" и "Стратегии искусственного интеллекта на 2025-2028 годы". Особое внимание было уделено приоритетным направлениям в сфере информационной безопасности, кибербезопасности, обработки и защиты персональных данных, а также развития искусственного интеллекта.

В рамках мероприятия делегация также посетила Министерство юстиции, государственного управления и цифровой трансформации Хорватии, где обсудила перспективы дальнейшего сотрудничества в области цифровой безопасности.

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Версия на английском языке Azerbaijan exchanges experience with Croatia in digital security
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Xorvatiya ilə rəqəmsal təhlükəsizlik sahəsində təcrübə mübadiləsi aparıb

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