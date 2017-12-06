Азербайджан и Грузия подписали меморандум о развитии стартапов

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ / В рамках международной выставки телекоммуникаций и информационных технологий Bakutel-2017 подписан меморандум о взаимопонимании между Парком высоких технологий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий и Грузинским агентством инноваций и технологий.

Как сообщает Report, цель меморандума заключается в дальнейшем расширении сотрудничества между организациями, поддержке деятельности стартапов и новаторов обеих стран, оказании помощи по выходу на международную арену.

В то же время меморандум подразумевает организацию бизнес-форумов, сотрудничество между научными учреждениями в сфере интеллектуальной собственности, обмен опытом по коммерциализации результатов исследований.