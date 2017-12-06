 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан и Грузия подписали меморандум о развитии стартапов

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ / В рамках международной выставки телекоммуникаций и информационных технологий Bakutel-2017 подписан меморандум о взаимопонимании между Парком высоких технологий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий и Грузинским агентством инноваций и технологий.

    Как сообщает Report, цель меморандума заключается в дальнейшем расширении сотрудничества между организациями, поддержке деятельности стартапов и новаторов обеих стран, оказании помощи по выходу на международную арену.

    В то же время меморандум подразумевает организацию бизнес-форумов, сотрудничество между научными учреждениями в сфере интеллектуальной собственности, обмен опытом по коммерциализации результатов исследований. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi