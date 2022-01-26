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Азербайджан и Франция обсудили сотрудничество в космической сфере

Азербайджан и Франция обсудили сотрудничество в космической сфере Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс и председатель Космического агентства Азербайджана Самеддин Асадов обсудили сотрудничество в космической сфере
ИКТ
26 января 2022 г. 16:50
Азербайджан и Франция обсудили сотрудничество в космической сфере

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс и председатель Космического агентства Азербайджана Самеддин Асадов обсудили сотрудничество в космической сфере.

Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

"После сегодняшней замечательной встречи с Самеддином Асадовым, председателем Azercosmos, я более чем когда-либо убедился в важности космического сотрудничества Франции, ЕС и Азербайджана: для сельского хозяйства, управления водными ресурсами, науки, телемедицины", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, France discuss space cooperation
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Mən Azərbaycanla kosmik sahədə əməkdaşlığın əhəmiyyətinə daha çox inanıram”

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