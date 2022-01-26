Азербайджан и Франция обсудили сотрудничество в космической сфере

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс и председатель Космического агентства Азербайджана Самеддин Асадов обсудили сотрудничество в космической сфере

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс и председатель Космического агентства Азербайджана Самеддин Асадов обсудили сотрудничество в космической сфере.

Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

"После сегодняшней замечательной встречи с Самеддином Асадовым, председателем Azercosmos, я более чем когда-либо убедился в важности космического сотрудничества Франции, ЕС и Азербайджана: для сельского хозяйства, управления водными ресурсами, науки, телемедицины", - говорится в публикации.