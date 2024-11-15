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Азербайджан и Египет обсудили бизнес-сотрудничество

Азербайджан и Египет обсудили бизнес-сотрудничество Обсуждено сотрудничество между деловыми кругами Азербайджана и Египта.
ИКТ
15 ноября 2024 г. 18:34
Азербайджан и Египет обсудили бизнес-сотрудничество

Обсуждено сотрудничество между деловыми кругами Азербайджана и Египта.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в соцсети Х.

По его словам, обсуждения состоялись в ходе встречи с находящейся с визитом в Азербайджане министром международного сотрудничества Египта Ранией Аль-Машат.

"Мы обсудили расширение сотрудничества между двумя странами в ключевых сферах, реализацию совместных проектов, а также перспективы участия египетской стороны в перевозках по Среднему коридору. В рамках Межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом мы обменялись мнениями о дальнейших шагах, включая взаимодействие между деловыми кругами", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Misirlə biznes dairələri arasında əməkdaşlığı müzakirə edib

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