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Азербайджан и Египет будут сотрудничать в сфере ИКТ

Азербайджан и Египет будут сотрудничать в сфере ИКТ Азербайджан и Египет планируют сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
ИКТ
25 февраля 2022 г. 19:41
Азербайджан и Египет будут сотрудничать в сфере ИКТ

Азербайджан и Египет планируют сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Как сообщает Report, вопрос нашел отражение в заключительном протоколе прошедшего в Баку пятого заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Арабской Республикой Египет.

Согласно документу, страны будут обмениваться опытом в области технологий искусственного интеллекта, цифровой трансформации, инноваций, стартапов, кибербезопасности, создания и строительства технопарков, создания "умных городов".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Misir İKT sahəsində əməkdaşlıq edəcək

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