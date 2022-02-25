Азербайджан и Египет будут сотрудничать в сфере ИКТ

Азербайджан и Египет планируют сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Азербайджан и Египет планируют сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Как сообщает Report, вопрос нашел отражение в заключительном протоколе прошедшего в Баку пятого заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Арабской Республикой Египет.

Согласно документу, страны будут обмениваться опытом в области технологий искусственного интеллекта, цифровой трансформации, инноваций, стартапов, кибербезопасности, создания и строительства технопарков, создания "умных городов".