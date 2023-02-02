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Азербайджан и Черногория расширят сотрудничество в сфере транспорта и инноваций

Азербайджан и Черногория расширят сотрудничество в сфере транспорта и инноваций Азербайджан и Черногория намерены расширить существующее двустороннее сотрудничество в области транспорта и инноваций.
ИКТ
2 февраля 2023 г. 17:59
Азербайджан и Черногория расширят сотрудничество в сфере транспорта и инноваций

Азербайджан и Черногория намерены расширить существующее двустороннее сотрудничество в области транспорта и инноваций.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на встрече между министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым и находящимся с визитом в Баку вице-президентом правительства Черногории, министром капитальных инвестиций Эрвином Ибрагимовичем.

"Сегодня мы встретились с находящимся с визитом в нашей стране вице-президентом Черногории, министром капитальных инвестиций Эрвином Ибрагимовичем. Мы обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего расширения сотрудничества в области транспорта и инноваций", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Monteneqro nəqliyyat və innovasiyalar sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

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