Азербайджан и Черногория расширят сотрудничество в сфере транспорта и инноваций

Азербайджан и Черногория намерены расширить существующее двустороннее сотрудничество в области транспорта и инноваций.

Азербайджан и Черногория намерены расширить существующее двустороннее сотрудничество в области транспорта и инноваций.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на встрече между министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым и находящимся с визитом в Баку вице-президентом правительства Черногории, министром капитальных инвестиций Эрвином Ибрагимовичем.

"Сегодня мы встретились с находящимся с визитом в нашей стране вице-президентом Черногории, министром капитальных инвестиций Эрвином Ибрагимовичем. Мы обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего расширения сотрудничества в области транспорта и инноваций", - отметил министр.