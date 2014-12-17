Азербайджан и Беларусь наращивают сотрудничество в космической сфере

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "Космическая сфера – одна из основных тем азербайджанско-беларусского сотрудничества в сфере высоких технологий".

Об этом, отвечая на вопрос "Report", заявил на пресс-конференции посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич.

Он отметил, что и у Азербайджана и у Беларуси есть свои спутники зондирования Земли, а также добавил, что к Азербайджану в ближайшее время переходит право управления двумя спутниками зондирования: "Белорусские ученые считают, что объединившись, мы добьемся больших успехов в научных исследованиях в этом направлении, и этот продукт станет еще дороже. Потому сотрудничество в этой сфере выгодно обеим сторонам".

Посол сообщил, что в январе следующего года группа экспертов из Азербайджана посетит Беларусь. "Будут рассмотрены конкретные вопросы взаимного сотрудничества. Мы также ожидаем, что состоится встреча министров связи двух стран. И межправкомиссия, которая соберется в Минске в первом квартале 2015 года, рассмотрит также и сотрудничество в области высоких технологий".