Азербайджан был представлен на "Неделе кибербезопасности 2023" в ОАЭ

Делегация Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности на прошлой неделе приняла участие в ряде мероприятий в рамках "Недели кибербезопасности 2023" в Абу-Даби (ОАЭ).

Делегация Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности на прошлой неделе приняла участие в ряде мероприятий в рамках "Недели кибербезопасности 2023" в Абу-Даби (ОАЭ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

8 октября в закрытом формате состоялось очередное заседание Совета директоров центров по борьбе с компьютерными инцидентами (OIC-CERT) Организации исламского сотрудничества (ОИС), на котором были обсуждены план действий на 2023 год и текущие вопросы. Организацию ежегодного собрания взял на себя Совет по кибербезопасности ОАЭ.

В общей сложности в мероприятиях, организованных Советом по кибербезопасности ОАЭ и Международным союзом электросвязи (ITU), приняли участие представители 70 стран. В ходе мероприятий было официально объявлено о достижении новых результатов по 5 номинациям Книги рекордов Гиннеса.