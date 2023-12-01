Азербайджан будет сотрудничать с американской компанией в области кибербезопасности

Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта и американская компания Fortinet подписали Меморандум о взаимопонимании.

Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта и американская компания Fortinet подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

По этому случаю состоялась встреча между начальником Службы электронной безопасности Самиром Расуловым и региональным менеджером по продажам Fortinet Шаигом Самедовым.

Целью Меморандума о взаимопонимании является установление сотрудничества для выявления киберугроз, организация обмена информацией о киберинцидентах, осуществление совместной деятельности в данной сфере. Документ позволит расширить возможности сотрудничества между компаниями в области кибербезопасности.