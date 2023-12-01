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Азербайджан будет сотрудничать с американской компанией в области кибербезопасности

Азербайджан будет сотрудничать с американской компанией в области кибербезопасности Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта и американская компания Fortinet подписали Меморандум о взаимопонимании.
ИКТ
1 декабря 2023 г. 17:43
Азербайджан будет сотрудничать с американской компанией в области кибербезопасности

Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта и американская компания Fortinet подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

По этому случаю состоялась встреча между начальником Службы электронной безопасности Самиром Расуловым и региональным менеджером по продажам Fortinet Шаигом Самедовым.

Целью Меморандума о взаимопонимании является установление сотрудничества для выявления киберугроз, организация обмена информацией о киберинцидентах, осуществление совместной деятельности в данной сфере. Документ позволит расширить возможности сотрудничества между компаниями в области кибербезопасности.

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Версия на английском языке Azerbaijan to cooperate with US company in field of cyber security
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ABŞ şirkəti ilə kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq edəcək

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