Азербайджан будет представлен на Международном астронавтическом конгрессе в Сиднее

Азербайджан будет представлен на Международном астронавтическом конгрессе в Сиднее

Национальная научная команда Азербайджана примет участие в 76-м Международном астронавтическом конгрессе в Сиднее с 29 сентября по 3 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеркосмос", Национальная научная команда уже 4-й год принимает активное участие в этом мероприятии.

Основной темой конгресса в этом году будет "Устойчивый космос: устойчивость на Земле" (Sustainable Space: Resilient Earth). Тема посвящена взаимосвязи между космическими инновациями и устойчивостью. Основное внимание будет уделено трем направлениям: космические приложения для планеты Земля, устойчивая космическая деятельность и поддержание жизни за пределами Земли.

Научные статьи, представленные на Сиднейском конгрессе, будут охватывать такие темы, как использование возможностей космоса в финансах, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, городском планировании, ИКТ и других областях, а также космические решения для развития цифрового, экологически чистого и устойчивого будущего.

Информация о Сиднейском конгрессе была представлена на церемонии вручения сертификатов Национальной научной команде Азербайджана и презентации программы менторства в рамках проекта Международного астронавтического конгресса в 2025 году. Мероприятие было организовано космической академией "Азеркосмоса" при поддержке группы SABAH Государственного агентства Азербайджана по науке и высшему образованию, Агентства инноваций и цифрового развития. Оно было призвано усилить инициативы по развитию в Азербайджане космической науки и космической экосистемы.

Были отмечены большие успехи, достигнутые в рамках Международного астронавтического конгресса, состоявшегося 14-18 октября прошлого года под лозунгом "Космическая ответственность во имя устойчивости". Из 345 статей, представленных в рамках конгресса, 92 были приняты, 52 члена Национальной научной команды Азербайджана посетили Милан, где представили свои работы международной аудитории. Азербайджан вошел в пятерку стран, представивших наибольшее количество научных статей, наряду с такими государствами, как США, Италия, Индия и Китай.

Программа наставничества, представленная в рамках церемонии, откроет перед молодыми специалистами новые возможности для обмена знаниями и опытом в области космической науки.