Азер Ахадов: Более 120 госструктур утвердили внутренние инструкции по информационной безопасности

В результате методической помощи, оказанной Государственной службой специальной связи и защиты информации, и проведенных тренингов, более 120 государственных учреждений подготовили и утвердили внутренние руководства по информационной безопасности в

В результате методической помощи, оказанной Государственной службой специальной связи и защиты информации, и проведенных тренингов, более 120 государственных учреждений подготовили и утвердили внутренние руководства по информационной безопасности в соответствии с рекомендацией Координационной комиссии по информационной безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы генерал-майор Азер Ахадов на состоявшемся сегодня II заседании руководителей ИТ-служб государственных учреждений.

По его словам, в целях безопасного использования Интернета в государственных учреждениях, усиления информационной безопасности, а также повышения информированности и знаний сотрудников в этой области, Координационная комиссия по информационной безопасности подготовила проект "Инструкции по обеспечению информационной безопасности" и направила его в госучреждения для применения в соответствии с их деятельностью: "Кроме того, Комиссией разработана Стратегия информационной безопасности и кибербезопасности".