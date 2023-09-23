О нас

Азер Ахадов: Более 120 госструктур утвердили внутренние инструкции по информационной безопасности

Азер Ахадов: Более 120 госструктур утвердили внутренние инструкции по информационной безопасности В результате методической помощи, оказанной Государственной службой специальной связи и защиты информации, и проведенных тренингов, более 120 государственных учреждений подготовили и утвердили внутренние руководства по информационной безопасности в
ИКТ
23 сентября 2023 г. 11:07
Азер Ахадов: Более 120 госструктур утвердили внутренние инструкции по информационной безопасности

В результате методической помощи, оказанной Государственной службой специальной связи и защиты информации, и проведенных тренингов, более 120 государственных учреждений подготовили и утвердили внутренние руководства по информационной безопасности в соответствии с рекомендацией Координационной комиссии по информационной безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы генерал-майор Азер Ахадов на состоявшемся сегодня II заседании руководителей ИТ-служб государственных учреждений.

По его словам, в целях безопасного использования Интернета в государственных учреждениях, усиления информационной безопасности, а также повышения информированности и знаний сотрудников в этой области, Координационная комиссия по информационной безопасности подготовила проект "Инструкции по обеспечению информационной безопасности" и направила его в госучреждения для применения в соответствии с их деятельностью: "Кроме того, Комиссией разработана Стратегия информационной безопасности и кибербезопасности".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzer Ahadov: Over 120 state institutions have approved internal information security guidelines
Версия на азербайджанском языке ФотоAzər Əhədov: "120-dən artıq dövlət qurumu daxili informasiya təhlükəsizliyi təlimatını təsdiqləyib"

Экслюзивные новости

Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
21 сентября 2023 г. 17:19
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
21 сентября 2023 г. 17:02
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
21 сентября 2023 г. 15:56
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
21 сентября 2023 г. 13:28
Президент Таджикистана посетит с визитом Азербайджан
Президент Таджикистана посетит с визитом Азербайджан
21 сентября 2023 г. 09:04
Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе
Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе
20 сентября 2023 г. 16:59
Коротченко: Карабах теперь полностью под контролем Азербайджана
Коротченко: Карабах теперь полностью под контролем Азербайджана
20 сентября 2023 г. 16:05
Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами
Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами
20 сентября 2023 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi