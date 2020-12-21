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AZCLOUD предлагает услуги с добавленной стоимостью

AZCLOUD предлагает услуги с добавленной стоимостью ООО AzInTelecom предоставляет представителям государственного и частного сектора под брендом AZCLOUD крупномасштабные и диверсифицированные облачные услуги
ИКТ
21 декабря 2020 г. 15:52
AZCLOUD предлагает услуги с добавленной стоимостью

ООО AzInTelecom, действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, предоставляет представителям государственного и частного сектора под брендом AZCLOUD крупномасштабные и диверсифицированные облачные услуги.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В рамках услуги "Размещение" AZCLOUD запущены услуги с добавленной стоимостью. При помощи услуг с добавленной стоимостью клиентам предоставляется возможность уведомления по удаленному управлению, "умным" рукам, складам и управлению сетью. Используя преимущества новых услуг с добавленной стоимостью, можно поддерживать ИТ-инфраструктуру в полностью работоспособном и поддерживаемом состоянии, экономя время и человеческие ресурсы.

Центр операционных услуг AzInTelecom при использовании услуг с добавленной стоимостью, выполняя запросы и обращения клиентов в режиме 24/7, поддерживает удаленное, гибкое и надежное управление серверами и оборудованием.

Услуги с добавленной стоимостью, предоставляемые AZCLOUD, имеют такие преимущества, как оказание поддержки на месте, безопасность и надежность. При возникновении каких-либо проблем с инвентаризацией клиента, техническая команда обеспечивает бесперебойное обслуживание и информирует клиента в связи с любыми операциями по шкафам. Уровень обслуживания недавно запущенных услуг с добавленной стоимостью составляет 99,982% с перерывом всего 1,6 часа в год.

Посредством услуги "Размещение", предоставляемой AZCLOUD, оборудование клиентов имеет доступ к постоянно работающим системам охлаждения, каналам безопасности и связи. При использовании этой услуги инфраструктура клиентов обеспечивается техническим сервисом на высоком уровне в устойчивой среде. За серверами, размещенными в дата-центре AzInTelecom, ведется постоянный контроль.

Отметим, что ООО AzInTelecom под брендом AZCLOUD предоставляет структурам, работающим в сфере информационных технологий, финансов, СМИ, питания, туризма, образования, нефти и газа, транспорта, коммунальных и других областях, услуги "Облачная инфраструктура", "Размещение", AZCLOUD Drive, "Архивирование", "Резервирование", "Продукты Microsoft", "Видеоконференция" и "Виртуальная IP-телефония".

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