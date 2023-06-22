Аяз Мусеибов: Азербайджан улучшает свою цифровую инфраструктуру

Правительство Азербайджана улучшает цифровую инфраструктуру, придает большее значение привлечению умных технологий.

Правительство Азербайджана улучшает цифровую инфраструктуру, придает большее значение привлечению умных технологий.

Как передает Report, об этом заявил руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Аяз Мусеибов в ходе международного семинара "Страны Вышеградской группы и Азербайджан".

По его словам, после освобождения оккупированных территорий в результате Отечественной войны 2020-го года, Азербайджан начал строительство и восстановление своих разрушенных населенных пунктов в Карабахе, используя концепцию умных городов и сел, базирующихся на современных цифровых технологиях.

Он также отметил, что четвертая промышленная революция на данный момент охватывает все аспекты жизни человека и создает, таким образом, новые тенденции - зеленая экономика, зеленая энергетика и т.д.

"Одним из хороших примеров технологической трансформации является создание искусственного интеллекта. AI создает новые возможности для правительств всех стран",- сказал он.