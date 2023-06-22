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Аяз Мусеибов: Азербайджан улучшает свою цифровую инфраструктуру

Аяз Мусеибов: Азербайджан улучшает свою цифровую инфраструктуру Правительство Азербайджана улучшает цифровую инфраструктуру, придает большее значение привлечению умных технологий.
ИКТ
22 июня 2023 г. 12:59
Аяз Мусеибов: Азербайджан улучшает свою цифровую инфраструктуру

Правительство Азербайджана улучшает цифровую инфраструктуру, придает большее значение привлечению умных технологий.

Как передает Report, об этом заявил руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Аяз Мусеибов в ходе международного семинара "Страны Вышеградской группы и Азербайджан".

По его словам, после освобождения оккупированных территорий в результате Отечественной войны 2020-го года, Азербайджан начал строительство и восстановление своих разрушенных населенных пунктов в Карабахе, используя концепцию умных городов и сел, базирующихся на современных цифровых технологиях.

Он также отметил, что четвертая промышленная революция на данный момент охватывает все аспекты жизни человека и создает, таким образом, новые тенденции - зеленая экономика, зеленая энергетика и т.д.

"Одним из хороших примеров технологической трансформации является создание искусственного интеллекта. AI создает новые возможности для правительств всех стран",- сказал он.

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