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Австралийцам хотят платить криптовалютой за вакцинацию против коронавируса

Австралийцам хотят платить криптовалютой за вакцинацию против коронавируса Получившему прививку будет выплачено лишь 5 долларов США в криптовалюте
ИКТ
23 августа 2021 г. 12:49
Австралийцам хотят платить криптовалютой за вакцинацию против коронавируса

Один из способов привлечения людей к вакцинации против COVID-19 в Австралии - выплата Bitcoin за прививку.

Как передает Report со ссылкой на gagadget.com, получившему прививку будет выплачено лишь 5 долларов США в криптовалюте. По курсу на утро 23 августа 2021 года 0,0001 BTC.

Правда, бонус не велик. Но в Австралии надеются, что к вакцинации подтолкнет не размер бонуса, а сам факт выплаты в криптовалюте. Инициатива пошла не от австралийского правительства, а от компании Finder. Ее соучредитель Фред Шебеста, состояние которого оценивается в 214 млн долларов США, заявил, что хочет как можно быстрее вернуть население страны к нормальной жизни.

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Версия на английском языке Australia to pay Bitcoin for COVID vaccination

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