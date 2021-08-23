Австралийцам хотят платить криптовалютой за вакцинацию против коронавируса

Получившему прививку будет выплачено лишь 5 долларов США в криптовалюте

Один из способов привлечения людей к вакцинации против COVID-19 в Австралии - выплата Bitcoin за прививку.

Как передает Report со ссылкой на gagadget.com, получившему прививку будет выплачено лишь 5 долларов США в криптовалюте. По курсу на утро 23 августа 2021 года 0,0001 BTC.

Правда, бонус не велик. Но в Австралии надеются, что к вакцинации подтолкнет не размер бонуса, а сам факт выплаты в криптовалюте. Инициатива пошла не от австралийского правительства, а от компании Finder. Ее соучредитель Фред Шебеста, состояние которого оценивается в 214 млн долларов США, заявил, что хочет как можно быстрее вернуть население страны к нормальной жизни.