Aveva покупает разработчика ПО OSIsoft

На фоне активной цифровизации операций компаний в условиях пандемии коронавируса спрос на услуги OSIsoft растет

Британская компания Aveva, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для нефтегазовой, энергетической, химической и судостроительной индустрии, подписала соглашение о покупке американской компании OSIsoft.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", сумма сделки составляет 5 млрд долларов США.

OSIsoft, созданная в 1980 году, занимается разработкой ПО для управления данными, поступающими в режиме реального времени, в частности, для промышленного использования. Ее услугами пользуются компании в нефтегазовом, нефтехимическом, химическом, металлургическом, строительном, энергетическом, фармацевтическом и IT секторах в 127 странах мира.

На фоне активной цифровизации операций компаний в условиях пандемии коронавируса спрос на услуги OSIsoft растет. По итогам первого полугодия выручка американской компании выросла на 10%. Акции Aveva отреагировали на объявление о покупке OSIsoft ростом в 3%.