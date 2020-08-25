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Aveva покупает разработчика ПО OSIsoft

Aveva покупает разработчика ПО OSIsoft На фоне активной цифровизации операций компаний в условиях пандемии коронавируса спрос на услуги OSIsoft растет
ИКТ
25 августа 2020 г. 14:34
Aveva покупает разработчика ПО OSIsoft

Британская компания Aveva, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для нефтегазовой, энергетической, химической и судостроительной индустрии, подписала соглашение о покупке американской компании OSIsoft.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", сумма сделки составляет 5 млрд долларов США.

OSIsoft, созданная в 1980 году, занимается разработкой ПО для управления данными, поступающими в режиме реального времени, в частности, для промышленного использования. Ее услугами пользуются компании в нефтегазовом, нефтехимическом, химическом, металлургическом, строительном, энергетическом, фармацевтическом и IT секторах в 127 странах мира.

На фоне активной цифровизации операций компаний в условиях пандемии коронавируса спрос на услуги OSIsoft растет. По итогам первого полугодия выручка американской компании выросла на 10%. Акции Aveva отреагировали на объявление о покупке OSIsoft ростом в 3%.

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Версия на английском языке Aveva buys SoftBank-backed OSIsoft for $5 bln

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