AtaTexnologiya представила новое программное обеспечение

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Компания AtaTexnologiya провела презентацию нового программного обеспечения - HRM360.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, созданное специалистами компании AtaTexnologiya на основе программных решений Microsoft данное программное обеспечение предназначено для применения в сфере человеческих ресурсов и рассчитано на использование специалистами HR.

Директор департамента по проектам компании AtaTexnologiya Джахангир Ганизаде ознакомил присутствующих с техническими и уникальными возможностями HRM360: “В программе имеется возможность доступа сотрудников к своим данным. То есть обеспечивается полная прозрачность взаимоотношений работодателя и работника и происходит экономия времени НR менеджера”.

Отметим, что ООО AtaTexnologiya учреждено в 2004 году AtaHolding. Компания занимается предпродажной адаптацией различных программ по автоматизации бухгалтерии, склада, продаж, логистики, производства, человеческих ресурсов и пр. и осуществила на крупных организациях и предприятиях ряд успешных проектов.