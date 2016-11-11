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    AtaTexnologiya представила новое программное обеспечение

    Оно рассчитано на использование специалистами HR

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Компания AtaTexnologiya провела презентацию нового программного обеспечения - HRM360. 

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию, созданное специалистами компании AtaTexnologiya на основе программных решений Microsoft данное программное обеспечение предназначено для применения в сфере человеческих ресурсов и рассчитано на использование специалистами HR.

    Директор департамента по проектам компании AtaTexnologiya Джахангир Ганизаде ознакомил присутствующих с техническими и уникальными возможностями HRM360: “В программе имеется возможность доступа сотрудников к своим данным. То есть обеспечивается полная прозрачность взаимоотношений работодателя и работника и происходит экономия времени НR менеджера”.

    Отметим, что ООО AtaTexnologiya учреждено в 2004 году AtaHolding. Компания занимается предпродажной адаптацией различных программ по автоматизации бухгалтерии, склада, продаж, логистики, производства, человеческих ресурсов и пр. и осуществила на крупных организациях и предприятиях ряд успешных проектов.

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