ASUS показала новые флагманские смартфоны Zenfone

Смартфоны поддерживают 5G-связь и Wi-Fi 6, оснащаются модулями NFC, имеют по три микрофона и по два стереодинамика с усилителем

Компания ASUS в рамках онлайн-презентации представила два новых флагманских смартфона — базовую модель Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip с откидной камерой.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", Zenfone 8 имеет 5,9-дюймовый AMOLED-экран разрешением Full HD+ (2400х1080 точек) с частотой обновления 120 Гц. Новый флагман ASUS стал первым смартфоном, который получит фронтальную 12 Мп камеру с сенсором Sony IMX663, поддерживающим запись 4K-видео. Основной блок камер имеет 64 Мп объектив с сенсором Sony IMX686, способным записывать 8K-видео.

Аккумулятор 4000 мА•ч поддерживает зарядку мощностью 30 Вт. Zenfone 8 первым в истории ASUS получил пылевлагозащиту — смартфон сертифицирован по стандарту IP68.

Zenfone 8 Flip отличается 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ (2400х1080 точек) с частотой обновления 90 Гц. Смартфон лишен фронтальной камеры. Вместо нее ASUS предлагает использовать откидной блок основной камеры, который включает в себя те же два объектива, что у Zenfone 8, и дополнительный 8 Мп телекобъектив с сенсором OmniVision OV08A.

Модель имеет аккумулятор 5000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт, но лишена защиты от пыли и влаги.

Оба телефона сделаны на чипе Snapdragon 888 от Qualcomm. Для Zenfone 8 доступны версии с 6, 8 и 16 Гб оперативной памяти и 128 и 256 Гб встроенной памяти без поддержки карт памяти. Zenfone 8 Flip имеет 8 Гб оперативной и 128 или 256 Гб встроенной памяти плюс поддержку карт microSD объемом до 2 Тб.

Смартфоны поддерживают 5G-связь и Wi-Fi 6, оснащаются модулями NFC, имеют по три микрофона и по два стереодинамика с усилителем, а также фирменную технологию шумоподавления. 3,5 мм аудиоразъем есть только у Zenfone 8. Дисплеи защищены стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Доступны черный и серебристый цвета. Гаджеты управляются операционной системой Android 11 c фирменной оболочкой ZenUI 8. Стоимость ASUS Zenfone 8 составит от 599 евро. Zenfone 8 Flip на рынок выйдет по цене от 799 евро.