ASUS анонсировала игровой ноутбук с подъемной клавиатурой

Компания ASUS готовит к премьере новый ноутбук Zephyrus S17 из игровой линейки Republic Of Gamers (ROG).
Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", судя по
Для лучшего охлаждения компонентов при открытии экрана ROG Zephyrus S17 блок клавиатуры будет приподниматься над нижней частью ноутбука. Изменится и сама архитектура клавиатуры. Ее сместят ближе к экрану, чтобы освободить в нижней части место для опоры ладоней геймеров.
Новый ROG Zephyrus S17 получит процессоры Intel Core 11-го поколения семейства Tiger Lake, которое только готовится к официальной премьере. Технические характеристики и ноутбука, и процессоров будут раскрыты в середине мая после презентации новых разработок Intel и ASUS.