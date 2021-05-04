О нас
Report Georgia
Аудио новости

ASUS анонсировала игровой ноутбук с подъемной клавиатурой

ASUS анонсировала игровой ноутбук с подъемной клавиатурой Технические характеристики и ноутбука, и процессоров будут раскрыты в середине мая после презентации новых разработок Intel и ASUS
ИКТ
4 мая 2021 г. 13:36
ASUS анонсировала игровой ноутбук с подъемной клавиатурой

Компания ASUS готовит к премьере новый ноутбук Zephyrus S17 из игровой линейки Republic Of Gamers (ROG).

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", судя по тизеру, опубликованному на официальной странице компании в Twitter, особенностью новинки станет подвижный блок клавиатуры.

Для лучшего охлаждения компонентов при открытии экрана ROG Zephyrus S17 блок клавиатуры будет приподниматься над нижней частью ноутбука. Изменится и сама архитектура клавиатуры. Ее сместят ближе к экрану, чтобы освободить в нижней части место для опоры ладоней геймеров.

Новый ROG Zephyrus S17 получит процессоры Intel Core 11-го поколения семейства Tiger Lake, которое только готовится к официальной премьере. Технические характеристики и ноутбука, и процессоров будут раскрыты в середине мая после презентации новых разработок Intel и ASUS.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Крупнейшие банки Европы планируют создать конкурента Visa и MasterCard
Крупнейшие банки Европы планируют создать конкурента Visa и MasterCard
4 мая 2021 г. 09:55
В работе TikTok произошел сбой
В работе TikTok произошел сбой
4 мая 2021 г. 01:57
ООН: Карантинные ограничения вызвали увеличение онлайн-продаж по всему миру
ООН: Карантинные ограничения вызвали увеличение онлайн-продаж по всему миру
3 мая 2021 г. 20:10
Verizon продаст Yahoo и AOL
Verizon продаст Yahoo и AOL
3 мая 2021 г. 19:05
Сенат США утвердил кандидатуру Нельсона на пост директора NASA
Сенат США утвердил кандидатуру Нельсона на пост директора NASA
30 апреля 2021 г. 07:59
Выручка Twitter за первый квартал 2021 года превысила $1 млрд
Выручка Twitter за первый квартал 2021 года превысила $1 млрд
30 апреля 2021 г. 03:34
Экспортные доходы Азеркосмос выросли на 2%
Экспортные доходы "Азеркосмос" выросли на 2%
29 апреля 2021 г. 12:51
Чистая прибыль LG сократилась почти на 3%
Чистая прибыль LG сократилась почти на 3%
29 апреля 2021 г. 11:14
Чистая прибыль Samsung в первом квартале выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль Samsung в первом квартале выросла в 1,5 раза
29 апреля 2021 г. 10:57
Выручка компании Facebook выросла на 48%
Выручка компании Facebook выросла на 48%
29 апреля 2021 г. 05:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi