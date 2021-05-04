ASUS анонсировала игровой ноутбук с подъемной клавиатурой

Технические характеристики и ноутбука, и процессоров будут раскрыты в середине мая после презентации новых разработок Intel и ASUS

Компания ASUS готовит к премьере новый ноутбук Zephyrus S17 из игровой линейки Republic Of Gamers (ROG).

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", судя по тизеру , опубликованному на официальной странице компании в Twitter, особенностью новинки станет подвижный блок клавиатуры.

Для лучшего охлаждения компонентов при открытии экрана ROG Zephyrus S17 блок клавиатуры будет приподниматься над нижней частью ноутбука. Изменится и сама архитектура клавиатуры. Ее сместят ближе к экрану, чтобы освободить в нижней части место для опоры ладоней геймеров.

Новый ROG Zephyrus S17 получит процессоры Intel Core 11-го поколения семейства Tiger Lake, которое только готовится к официальной премьере. Технические характеристики и ноутбука, и процессоров будут раскрыты в середине мая после презентации новых разработок Intel и ASUS.